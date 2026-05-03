Zvezdina "osveta" Zlatiboru - 54 razlike!

BEOGRAD - Košarkaši Crvene zvezde savladali su večeras Zlatibor rezultatom 116:62 u "majstorici" četvrtfinala Superlige i plasirali se na završni turnir KLS.

Zvezda je u prvom meču slavila 112:73, a Zlatibor je uzvratio u Čajetini 94:89. Zbog tuče na tom meču za Zvezdu večeras nije igrao suspendovani Nikola Kalinić. Džordan Nvora ubacio je 26 poena, Ognjen Dobrić i Nikola Đurišić po 15, a Ebuka Izundu 14. Kod gostiju Stefan Savić i Mario Džermejn Lejsi postigli su po 12, a Nemanja Protić 11 poena. Završni turnir održaće se u Nišu od 29. do 31. maja.