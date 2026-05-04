Tomahavk u Nemačkoj? Odgovor je: "Ne!"

Odluka američkog predsednika Donalda Trampa da povuče 5.000 vojnika iz baza u Nemačkoj nije iznenađujuća i ne smatramo je odmazdom, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

On je dodao i da ta odluka nije povezana sa neslaganjem dvojice lidera oko rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana. "Ne odustajem od rada na transatlantskim odnosima, niti odustajem od saradnje sa Donaldom Trampom", rekao je Merc, a prenosi Dojče vele. Istakao je da Nemačka i dalje deli interese sa SAD po pitanju toga da Iran nikada ne nabavi nuklearno naoružanje. "Imamo drugačiji pogled na ovaj rat i to nije tajna. Nisam jedini koji se tako oseća.