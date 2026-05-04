Na današnji dan – 4. maj/svibanj

1937 – Rođen je Dick Dale, američki gitarista, pevač, i kompozitor, poznat kao „Kralj surfa„.

Bio je pionir u razvoju karakterističnog zvuka surf gitare, koristeći brze, reverbne rifove, a njegova izvedba pesme „Misirlou“ je postala klasik i ikonična tema, kasnije stekavši još veću popularnost nakon što je korišćena u filmu „Pulp Fiction„, režisera Kventina Tarantina. 1959 – Održane su prve dodele Gremi nagrada u Los Anđelesu, priznavši muzička dostignuća izvođača za godinu 1958. Nagrada za pesmu godine otišla je Domenicu Modugnu za „Nel Blu, Dipinto di Blu