Macut u Jerevanu govorio o jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv droge

Beta pre 1 sat

Premijer Srbije Đuro Macut je u Jerevanu govorio na panelu "Evropska koalicija protiv droga" u okviru današnjeg samita Evropske političke zajednice u glavnom gradu Jermenije.

Panel na tu temu su organizovali Francuska i Italija, a predsedavali su predsednik Francuske Emanuel Makron i premijerka Italije Đorđa Meloni.

Macut je rekao da je borba protiv zloupotrebe droge i organizovanog kriminala jedan od ključnih bezbednosnih izazova Evrope, a da je Srbija čvrsto posvećenja jačanju međnarodne saradnje u toj oblasti, prenela je Vlada Srbije.

Macut je pozdravio inicijative poput Evropske koalicije protiv droga i poručio da je Srbija spremna da aktivno doprinese i blisko sarađuje sa svim partnerima.

Rekao je da prevencija mora biti u središtu, ukazavši na značaj ulaganja u obrazovanje, podizanje svesti i zaštitu mladih od opasnosti narkotika, a i da mora biti snažan i institucionalni odgovor, uz saradnju u sprovođenju zakona i efikasniju razmenu obaveštajnih podataka.

Tema osmog Samita Evropske političke zajednice je "Izgradnja budućnosti: jedinstvo i stabilnost u Evropi" . Zvaničnici razmatraju ključna pitanja bezbednosti, povezanosti i saradnje.

(Beta, 04.05.2026)

