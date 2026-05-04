Kakvo će vreme biti u narednim danima: Od 29 stepeni do pljuskova sa grmljavinom

Republički hidrometeorološki zavod jutros je najavio da će danas, u ponedeljak, u Srbiji biti sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. Kakvo je vreme pred nama do kraja nedelje? Slab prizemni mraz očekuje se još u utorak, 5. maja ujutru, ali kao retka pojava, a onda slede gotovo letnje temperature, prenosi nova.rs. „Sutra, 5. maja, pre podne pretežno sunčano, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, a od srede 6. 5. promenlјivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili plјuska