Sutra u Novom Sadu 29 stepeni

Utorak će u Novom Sadu biti veoma topao za ovo doba godine.

Minimalna temperatura biće 8, a maksimalna 29 stepeni. Biće umereno oblačno, uz dosta sunca. Duvaće slab i umeren vetar, južnih pravaca. Sreda nešto oblačnija i minimalno svežija. Temperatura će se kretati od 14 do 27 stepeni. U četvrtak je moguća kiša, a temperatura će biti od 15 do 26 stepeni. Petak nestabilan, mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Biće od 12 do 23 stepena. U subotu je moguća kiša, a temperatura će biti od 12 do 25 stepeni. Biometeorološka prognoza