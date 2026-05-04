Vremeplov: Umro Jovan Hadžić

NOVI SAD - Na današnji dan 1869. godine umro je srpski pisac i političar Jovan Hadžić, poznat i kao Miloš Svetić, prvi predsednik Matice srpske. Gimnaziju je učio u Karlovcima i Pešti, prava u Pešti i Beču, a doktorat prava stekao je u Pešti 1826. U više navata bio je poslanik na srpskim crkveno-narodnim saborima, ali i u Ugarskom saboru. Bio je dosledan protivnik reforme Vuka Karadžića, i držao je da treba očuvati slavjanoserbsko nasleđe. Bio je advokat, direktor gimnazije u Novom Sadu, izradio je

Danas je ponedeljak, 4. maj, 2026. godine. 1471 - Pobedom pristalica dinastije Jork u bici kod Tuksberija nad vojskom dinastije Lankaster u "Ratu dveju ruža", engleski kralj Edvard IV povratio je krunu, zbacivši s prestola Henrija VI. 1493 - Papa Aleksandar VI, španskog porekla, izdao je edikt o podeli Novog sveta između Španije i Portugalije, prema kojem sve novootkrivene zemlje zapadno od Azora treba da pripadnu Španiji. 1825 - Rođen je engleski biolog i filozof