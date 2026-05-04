Tramp: Oslobodićemo brodove zarobljene u Persijskom zalivu

Predsednik SAD odbacio je najnoviji predlog Irana za uspostavljanje trajnog mira i najavio da će osloboditi brodove zarobljene u Persijskom zalivu

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u nedelju za izraelski “Kan njuz” da poslednji iranski predlog za rešavanje regionalnog sukoba „nije prihvatljiv“. „Nije mi prihvatljivo. Proučio sam ga, proučio sam sve i nije prihvatljivo“, rekao je Tramp u kratkom telefonskom razgovoru za “Kan njuz”, te da “Iranci žele da postignu dogovor”, ali da on “nije zadovoljan onim što su ponudili”, jer postoje stvari sa kojima ne može da se složi. Ponovio je da bi izraelski