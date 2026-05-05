U Srbiji noćas dva zemljotresa

Noćas su Srbiju pogodila dva uzastopna zemljotresa sa epicentrom na području između Bezdana i Bačkog Monoštora, na obodu Specijalnog rezervata “Gornje Podunavlje”.

Kako je saopštio Republički seizmološki zavod Srbije (RSZS), prvi zemljotres, magnitude 4,1, osetio se u 2.35 sati kod Bezdana. Drugi je registrovan desetak minuta kasnije, slabiji potres magnitude 2,5. U RSZS navode da je intenzitet u epicentru procenjen na šest stepeni Merkalijeve skale, što znači da potresi te jačine mogu da izazovu manja oštećenja na objektima u epicentralnom području. Ovi zemljotresi se nisu osetili na jugu Srbije.