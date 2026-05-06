Preminuo Ted Tarner, osnivač CNN

Beta pre 2 sata

Osnivač američke i svetske kablovske televizijske mreže Si-En-En (CNN) 1980. godine, Ted Tarner, umro je u 87. godini od teške neurološke bolesti, saopštila je njegova kompanija "Tarner enterprajzis".

Tarner je bio pionir na tržištu, stvorivši TV-mrežu koja radi 24 sata, čime je preobratio televizijsko izveštavanje koje je počelo da prenosi događaje istovremeno, kako se dešavaju i CNN smatrao svojim najvećim dostignućem.

Kako navodi CNN, Tarner je stvorio "medijsku imperiju koja je obuhvatala prvu kablovsku superstanicu i popularne kanale za igrane i crtane filmove kao i za profesionalne sportske timove kao što su Atlanta brejvs".

Tarner je svoje TV-mreže prodao Tajm Vorneru 1996. za 7,34 milijarde dolara u deonicama i izašao iz biznisa.

Bio je strastven jedriličar i filantrop, osnivač Fondacije Ujedinjenih nacija. 

Borio se, kao aktivista, za nuklearno razoružanje i za zaštitu prirode.

Tarner je imao ključnu ulogu u povratku bizona na zapad SAD, gde su bili gotovo istrebljeni.

Stvorio je i delom sam pravio crtani film Kapetan Planeta, da obrazuje ljude o potrebi da se štiti priroda.

Magazin Tajm ga je 1991. godine proglasio za "Ličnost godine".

Imao je tri braka, poslednji s glumicom Džejn Fondom do 2001, a potom se nije ženio. Ukupno ima petoro dece, 14 unuka i dva praunuka.

(Beta, 06.05.2026)

