Košarkaši Partizana pobedili Bosnu u plej-ofu ABA lige

Bila je potrebna jedna užasna četvrtina, bilo je potrebno da se pojavi Nik Kalates da bi Partizan zaigrao u talasima kako zna i ume i očekivano pobedi borbenu Bosnu 81:73 (13:18, 27:14, 23:15, 18:26) u prvoj četvrtfinalnoj utakmici plej-ofa ABA lige, koja se igra na dva trijumfa.

Povreda Šejka Miltona već posle 18 sekundi, kada je pao i zbopg povrede kolena napustio parket možda je uticala da domaćin punih pet minuta ne poentira. Delovali su crno-beli dekoncentrisano, bezidejno, tromo, pa je Bosna vodila 0:8, 8:18, sve dok se na parketu nije pojavio Nik Kalates, povbeo crno-bele u bitku i sustigao razliku. Imao je domaćin dve serije 12:0, pa 9:0 na isteku druge deonice, kada je na pogon Dvejna Vašingtona stigao do 40:32 na odmoru,