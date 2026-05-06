Festival „Studenti pobeđuju“ danas kod Sokolane

Ujedinjeni zborovi Kragujevca, zajedno sa studentima, danas povodom Dana grada organizuju festival „Studenti pobeđuju“ na trgu kod Sokolane. – U sredu, 6. maja, slavimo Dan grada – Đurđevdan, dan koji nas podseća koliko je važno da budemo jedni uz druge.

Dođite da obeležimo ovaj dan slobodno, glasno i ujedinjeno. Jer kada stojimo jedni uz druge, studenti pobeđuju, a grad živi punim srcem, poručuju organizatori. Festival će početi u 15 i trajaće do 22 sata. Tokom dana biće i zabave za najmlađe, društvenih igara, basketa a uveče se očekuje koncert kragujevačkih rokera. - Ljudi koji vas godinama zabavljaju, pravi rokeri, sada pod jednostavnim imenom KG ROKERI u sastavu: Ana Popović, Ivan Bowie, Trnda, Jera, Deda,