Dušan Nikezić optužio vlast za dodatno zaduživanje države

U izjavi upućenoj Aleksandru Vučiću, Dušan Nikezić pita kako je moguće govoriti o padu javnog duga ako je u prethodnih 10 dana odloženo vraćanje dve milijarde dolara kredita UAE, a država se zadužila dodatne tri milijarde evra izdavanjem evroobveznica.

Nikezić navodi i da je budžetski deficit u prva tri meseca iznosio 98 milijardi dinara, što je 70 milijardi dinara više nego u prvom kvartalu prošle godine. Takođe tvrdi da država na današnji dan kasni sa plaćanjem faktura vrednih 52 milijarde dinara. Nikezić navodi i da je Aleksandar Vučić tvrdio da će budžet sa ovom cenom nafte izdržati samo 2-3 meseca. U završnici izjave poručuje da vlast prestane da obmanjuje građane i navodi da se javne finansije raspadaju, a