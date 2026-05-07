Audi oživeo legendarni Auto Union ‘Lucca’

Budući da sudbina originalnog automobila nije poznata – mnoga vozila Auto Uniona nestala su tokom rata u Rusiji – zadatak rekreacije od nule poveren je britanskim stručnjacima, kompanijama Crossthwaite i Gardiner.

Proces izrade je trajao tri godine, a tim se uveliko oslanjao na originalne fotografije zbog nedostatka arhivske dokumentacije. Rezultat je automobil upečatljivog aerodinamičnog dizajna s pokrivenim točkovima i repom koji se sužava u oštar vrh. Rekreacija uključuje nekoliko poboljšanja – unapređeni sistem ventilacije te motor nadograđen na 6,0 litara i 520 KS. Lucca teška 960 kilograma biće predstavljena javnosti na Festivalu brzine u Gudvudu u julu. Izvor: