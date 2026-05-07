"Pregovaramo samo sa MOL-om o prodaji udela u NIS-u"

Ruska naftna kompanija Gasprom njeft saopštila je da ne vodi pregovore o prodaji svog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) ni sa jednom drugom kompanijom osim mađarskog MOL-a.

"Gaspromnjeft je u aktivnoj fazi pripreme transakcije prodaje svog udela u NIS-u mađarskoj kompaniji MOL. Sprovode se potrebne korporativne i regulatorne procedure", navodi se u saopštenju kompanije koje prenosi TASS. Kompanija je u saopštenju dodala da "ne vodi nikakve druge pregovore o ovom pitanju". Rojters je u sredu objavio da je nedavno osnovana srpska kompanija KFT Senator Treasury G.T.7 ponudila dve milijarde evra ruskom Gaspromnjeftu i Gaspromu za njihov