Pojava 'novog kupca' u finišu pregovora o prodaji NIS-a

Dve milijarde evra, koje je navodno obezbedio biznismen iz Srbije, ponovo su pokrenule pitanje – ko će biti novi vlasnik Naftne industrije Srbije (NIS).

U kratkom telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE), Ranko Mimović je potvrdio da je dao ponudu za većinski udeo u NIS-u, kojeg drže ruski vlasnici. Ruski energetski gigant Gaspromnjeft (Gazprom Neft) je, sa druge strane, saopštio da u ovom momentu o prodaji pregovara samo sa mađarskom naftnom kompanijom MOL-om. Za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ponuda srpskog biznismena je "neozbiljna". Firma "Senator Dva" Ranka Mimovića, koja je navodno poslala