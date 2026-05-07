Đedović Handanović: Nezadovoljni smo predlogom MOL-a, ostajemo posvećeni pregovorima

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je dobila od kompanije MOL i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa mađarskom kompanijom i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu.

Đedović Handanović se obratila nakon višesatnog sastanka sa predstavnicima kompanije MOL i ukazala da "nije zadovoljna predlogom koji je dobila", a koji se odnosi na rafineriju u Pančevu. "Tiče se crvenih linija za koje smo rekli da ih Srbija neće preći – pre svega budućeg rada Rafinerije u Pančevu, kapaciteta prerade sirove nafte i toga kako da obezbedimo da nivoi koje dogovorimo ostanu ispoštovani – da rafinerijska prerada, odnosno derivati nafte, pokrivaju u