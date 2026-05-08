Macut: Srbija razume potrebe MOL-a, ali ne može da ide na svoju štetu

Premijer Srbije Đuro Macut kazao je danas da predlog mađarske naftne kompanije MOL o kupovini većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) nije potpuno prihvatljiv za srpsku stranu i da je zbog toga neophodno korigovati ga tokom nastavka pregovora.

On je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) kazao da je prioritet Vlade stabilnost srpskog tržišta i zahtev da pančevačka Rafinerija "mora da radi".

"Preko tih stvari nećemo preći. Srbija mora da bude partner u razgovorima. Razumem potrebe MOL-a, ali ne može da ide na štetu Srbije", kazao je premijer.

Po njegovim rečima, energetska situacija je pod kontrolom, cene goriva su stabilne, nema nestašice, ali je neophodno privesti kraju pregovore o NIS-u pošto svim stranama ponestaje strpljenje.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u četvrtak da srpska strana nije zadovoljna predlogom koji je dobila u pregovorima sa mađarskom kompanijom MOL oko otkupa ruskog udela u NIS.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija uvela je prošle godine sankcije NIS-u u okviru širih mera usmerenih na ruski energetski sektor zbog rata u Ukrajini.

OFAC je zatražio prodaju udela u NIS-u koji poseduju Gasprom njeft i Gasprom, većinski ruski vlasnici kompanije.