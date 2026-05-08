Macut: Srbija razume potrebe MOL-a, ali ne može da ide na svoju štetu
On je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) kazao da je prioritet Vlade stabilnost srpskog tržišta i zahtev da pančevačka Rafinerija "mora da radi".
"Preko tih stvari nećemo preći. Srbija mora da bude partner u razgovorima. Razumem potrebe MOL-a, ali ne može da ide na štetu Srbije", kazao je premijer.
Po njegovim rečima, energetska situacija je pod kontrolom, cene goriva su stabilne, nema nestašice, ali je neophodno privesti kraju pregovore o NIS-u pošto svim stranama ponestaje strpljenje.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u četvrtak da srpska strana nije zadovoljna predlogom koji je dobila u pregovorima sa mađarskom kompanijom MOL oko otkupa ruskog udela u NIS.
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija uvela je prošle godine sankcije NIS-u u okviru širih mera usmerenih na ruski energetski sektor zbog rata u Ukrajini.
OFAC je zatražio prodaju udela u NIS-u koji poseduju Gasprom njeft i Gasprom, većinski ruski vlasnici kompanije.
Macut je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) rekao da podržava predloge predsednika Srbije Aleksandar Vučić koje se tiču "drastičnog smanjenja" broja članova Vlade i ukidanja brojnih agencija, kancelarija i uprava.
Premijer je kazao da je tokom nešto više od godinu dana rada Vlade shvatio da su određene procedure komplikovane i duge, a da posao otežava činjenica da se ministarstva nalaze na različitim lokacijama.
Upitan da prokomentariše sednicu u Skupštini Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju Vladi, Macut kaže da je spreman za tu raspravu kad god ona bude bila zakazana, ali da mu se čini da je to gubljenje vremena i odvlačenje pažnje od važnih stvari.
Po njegovim rečima, rasprava o poverenju njegovom kabinetu treba da bude argumentovana, a ne da se svodi na lične i političke interese.
(Beta, 08.05.2026)