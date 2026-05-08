MOL potvrdio nameru da kupi NIS

Mađarska kompanija MOL grupa saopštila je danas da je u prvom kvartalu 2026. godine ostvarila dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara i potvrdila nameru kupovine Naftne industrije Srbije (NIS), uprkos geopolitičkim izazovima i prekidima u snabdevanju naftom.

Predsednik i generalni direktor MOL grupe Žolt Hernadi izjavio je, povodom objavljenih finansijskih rezultata, da kompanija ostaje posvećena regionu centralne i jugoistočne Evrope. „Nedavno puštena u rad jedinica za odloženo koksovanje u Rijeci, najveća investicija u istoriji naše hrvatske kompanije INA, kao i namera kupovine NIS, najbolji su primeri toga: dugoročno smo posvećeni regionu i preuzimamo odgovornost za svaku zemlju“, naveo je Hernadi u saopštenju. U