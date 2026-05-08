Žestoka razmena vatre iranskih i američkih snaga u Ormuskom moreuzu

Američka vojska i iranske oružane snage razmenile su kasno sinoć po lokalnom vremenu žestoku vatru u području Ormuskog moreuza, prenosi danas agencija Anadolija.

Prema saopštenju američkog Centralnog štaba (CENTCOM), incident je počeo kada su američki razarači USS Trukstan, USS Rafael Peralta i USS Mejson prolazili međunarodnim plovnim putem kroz Ormuski moreuz ka Omanskom zalivu. Iranske snage lansirale su više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima, ali nijedna američka meta nije pogođena, navodi CENTCOM. Kao odgovor, američka vojska je neutralisala pretnje i izvela udare na iranske vojne objekte,