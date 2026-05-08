Vreme oblačno i toplo, slično inarednih dana

Pre podne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje se jače naoblačenje.

Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv.Najviša temperatura od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Prema prognpzi Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih dana zadržaće se promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevne temperature kretaće se u većini mesta od 21 do 28 stepeni Celzijusa.