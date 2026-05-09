Bosna ide u Evrokup?

Bosna će u nedelju dočekati Partizan, u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige, a uoči tog meča se pojavila priča da bi mogla da učestvuje u Evrokupu sledeće sezone.

To je najavio predsednik kluba Dubravko Barbarić, koji se pojavio na pres konferenciji pred utakmicu sa crno-belima. "Bosna je od početka postavljena kao klub koji mora igrati za trofeje. U tri sezone igrali smo pet seniorskih finala i osvojili tri trofeja, dve titule Kupa BiH i ABA 2 ligu. Ove sezone napadamo sve što možemo, od domaćeg prvenstva do međunarodnih takmičenja. Ponuđeno nam je da igramo Evrokup! ABA liga je to prepoznala i u pregovorima je sa Evroligom