Dan pobede: Gašić, Mojsilović i Vučević položili venac

Delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije položile su danas venac na spomenik Neznanom junaku na Avali, povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, venac su položili resorni ministar Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović i predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević, kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Nakon polaganja venca uz intoniranje himne Srbije i svečani stroj Garde Vojske, Vučević upisao je u spomen-knjigu: Neka je slava vama besmrtnim herojima naše Srbije, koji ste živeli i umirali za slavu i čast otadžbine".

"Za mir i slobodu. Za buduće generacije. Za nas. Vama zavet dajemo da ćemo braniti mir. Vama, koji ste branili svoje i koji ste stradavali nedužni. Vama svima, zavet dajemo koji ste bili u pokretima slobode. Da Srbiju nećemo dati. Da nam Srbiju neće pokoriti. I da ćemo odbraniti slobodu i nezavisnost naše jedine otadžbine, kojoj neka je slava u vekove vekova", naveo je Vučević.

(Beta, 09.05.2026)