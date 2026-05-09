Đilas: Vučić neće u EU jer ne može da napravi "lažnu Evropu"

"Kišni oblaci se nadvili nad Srbijom u Evropskoj uniji. Kao što možete da vidite, mračno, teško mračnije ne može da bude, jer ova Srbija danas, ovakva kakva je, ne bi mogla da bude ni kandidat, a kamoli da otvori pregovore", izjavio je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas na koneferenciji za medije povodom akcije SSP danas na Dan Evrope u Beogradu.

Kako je Đilas naveo u saopštenju, na ovaj dan, veliki dan za Evropu, veliki dan za svet, za civilizaciju, na Dan pobede nad fašizmom, na Dan Evrope, mi imamo zemlju u kojoj treba da budemo srećni kada je bar polovina stanovništva za to da budemo deo ovog kontinenta. "27 zemalja su članice. Jedna je izašla, narod se tamo kaje. Moldavija, Ukrajina, Makedonija, Crna Gora, pa i Bosna i Hercegovina, Albanija. Svi, velika većina, samo kod nas svi srećni kad je pola-pola.