Đokovićev "dželat" ne staje u Rimu

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala mastersa u Rimu, pošto je danas u trećem kolu pobedio Belgijanca Aleksandera Bloksa rezultatom 6:1, 6:4

Meč je trajao sat i 14 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Bloks 36. na ATP listi. Nemački teniser je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis protivniku i tako prošao u narednu rundu takmičenja. Zverev će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Tomija Pola i Lučana Darderija. Plasman u osminu finala izborio je i Kasper Rud, koji je savladao Jiržija Lehečku sa 6:3, 6:4. Rud će u osmini finala igrati protiv