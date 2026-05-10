Nikolićev AEK novi šampion Grčke! VIDEO

Ogroman uspeh Marka Nikolića u prvoj sezoni na klupi AEK-a - njegov tim je dva kola pre kraja obezbedio titulu prvaka Grčke.

AEK je u nedelju na svom terenu, pred dupke punim tribinama, pobedio Panatinaikos Rafe Beniteza 2:1 i uvećao vođstvo na tabeli ispred prvih pratilaca Olimpijakosa i PAOK-a, koji su ove večeri takođe odigrali po meri "srpskog" AEK-a, nerešeno 1:1. Takav ishod je ekipi naših Luke Jovića, Marka Grujića i Mijata Gaćinovića, i naravno kormilara Nikolića, obezbedilo nedostižnu prednost od osam bodova dve rudne pre kraja sezone. Žoao Mario bio je junak AEK-a zbog gola