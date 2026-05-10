Topić opet dobio šansu, Oklahoma na korak od finala - Lejkersi pred "metlom"! VIDEO

Košarkaši Oklahome savladali su Los Anđeles Lejkerse sa 131:108 u trećoj utakmici druge runde NBA plej-ofa.

Tander se nalazi pred plasmanom u finalnu seriju plej-ofa Zapadne konferencije, vode sa 3-0 i ovim trijumfom produžili su nepobedivu seriju na 7-0 u ovogodišnjem plej-ofu. Adžaj Mičel predvodio je Oklahomu sa rekordom karijere u plej-ofu, pošto je meč sa Lejkersima završio sa 24 poena i 10 asistencija. Ispratio ga je Šej Gildžus-Aleksander, koji je dodao 23 poena i 9 asistencija. Čet Holmgren je postigao 18 poena i zabeležio 9 skokova, a Oklahoma je u trećoj