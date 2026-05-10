Tramp: "Poraženi su!"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene, ali da borba nije u potpunosti završena.

Tramp je dodao da SAD neće dozvoliti Teheranu da dođe do nuklearnog oružja, uz poruku da će "u nekom trenutku" doći do obogaćenog uranijuma zakopanog duboko ispod ruševina. U razgovoru za američku televiziju "National News Desk" Tramp je ocenio da je Iran "poražen", ali je naglasio da to ne znači da su sve operacije okončane. "Možemo da nastavimo još dve nedelje i pogodimo sve ciljeve. Oko 70 odsto je već pogođeno, ali preostali ciljevi i dalje postoje", rekao je