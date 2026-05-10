Iran dostavio odgovor na američki mirovni plan

Iran je dostavio odgovor na najnoviji američki predlog za okončanje desetonedeljnog rata, javila je u nedelju državna novinska agencija Islamic Republic News Agency, ne navodeći dodatne detalje.

Teheran još nije javno nagovestio da bi prihvatio plan predsednika Donalda Trumpa, koji predviđa da Iran u narednih mesec dana omogući prolaz kroz Ormuski moreuz, dok bi Vašington obustavio blokadu iranskih luka. Predlog podrazumeva da bi prihvatanje sporazuma od strane Irana označilo kraj sukoba u kojem su širom Bliskog istoka poginule hiljade ljudi, dok su cene energenata naglo porasle. Dve strane bi i dalje morale da pregovaraju o sporazumu u vezi sa iranskim