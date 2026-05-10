'Mislim da se rat u Ukrajini bliži kraju': Putin
Radio 021 pre 22 minuta | BBC News na srpskom
Ruski predsednik Vladimir Putin ne odbija eventualni susret sa Zelenskim, ali samo ako ukrajinski lider dođe u Moskvu.
ALEXANDER NEMENOV/Pool via REUTERS Vladimir Putin kaže da misli da se sukob Rusije sa Ukrajinom bliži kraju, obraćajući se novinarima posle vojne parade u Moskvi 9. maja kojom je tradicionalna obeležena sovjetska pobeda nad Nemačkom u Drugom svetskom ratu. „Mislim da se stvar bliži kraju“, rekao je ruski, misleći na „specijalnu vojnu operaciju“ u Ukrajini, kako Kremlj naziva invaziju na susednu zemlju koja je počela 24. februara 2022. Ujedno je osudio podršku