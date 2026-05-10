Vladajuća nemačka koalicija razmatra mogućnost da predsednik Frank-Valter Štajnmajer posreduje u dijalogu između Evrope i Rusije, pišu nemački mediji.

Istovremeno, neki mediji pišu, pozivajući se na izvore u nemačkoj vladi, da Berlin ne želi da vidi bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera kao mogućeg evropskog posrednika u pregovorima sa Rusijom. Nemačke vlasti još uvek nisu zvanično reagovale o ovom pitanju. Predsednik Rusije Vladimir Putin u subotu je, govoreći o mogućem sagovorniku u pregovorima između Rusije i Evrope, rekao da bi lično preferirao Gerharda Šredera, ali je napomenuo da je na Evropljanima