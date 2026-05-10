Varljiv prolećni dan – temperatura do 27 stepeni

Oblačno i malo toplije, kiša ponegde u planinskim predelima. Temperatura do 27 stepeni.

U Srbiji će biti promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko - planinskim predelima. Jutarnja temperatura iznosiće od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar. I u Beogradu će biti malo i umereno oblačno, toplije i suvo. Vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura će biti oko 13, a najviša dnevna oko 27