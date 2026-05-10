Spektakularan debi Srpkinje u ženskoj NBA ligi!

Srpska reprezentativka Jovana Nogić upisala je 19 poena u svom debiju u ženskoj NBA ligi u dresu Finiks merkjurija, čime je doprinela ubedljivoj pobedi svoje ekipe 99:66 nad braniteljkama titule Las Vegas ejses u reprizi finala na otvaranju nove sezone.

Najbolja srpska košarkašica je iz Evrope po prvi put otišla u Ameriku i odmah je bila igrač utakmice u pobedi Finiksa nad Las Vegasom 99:66. Ona je upisala19 poena uz šut za tri 4/5. Naša Jovana je pre nego što je došla u Finiks igrala za Jekaterinburg, sa kojim je dva puta zaredom bila šampionka u Rusiji. Igrala je i četiri godine na koledžu Providens, tako da joj Sjedinjene Američke Države nisu strane. Ipak, eto tek sada debituje u 29. godini u ženskoj NBA i to