Topić učestvovao u pobedi protiv Lejkersa

Oklahoma Siti Tander je pobedio Los Anđeles Lejkerse u trećoj utakmici četvrtfinala plej-ofa NBA. Utakmica je završena rezultatom 131:108 (31:25, 26:34, 33:20, 41:29) u korist gostiju.

Srpski košarkaš Nikola Topić proveo je na terenu tri minuta i za to vreme je upisao dva skoka, kao i jednu ukradenu loptu. Probao je jednom za tri, ali nije bio precizan. Rui Hačimura je predvodio Lejkerse po broju poena, upisao ih je 21. Neizvesnost je trajala samo do poluvremena. Lejkersi su uspeli da odigraju čvrsto prvo poluvreme i na veliki odmor odu sa minimalnom prednošću (59:57). Ali, sve se preokrenulo u trećoj četvrtini. Oklahoma je tada ubacila u višu