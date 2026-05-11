Borko Stefanović: Srbija nazadovala u EU integracijama

Beta pre 1 sat

 Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović izjavio je danas da je Srbija, zahvaljujući neradu ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, od liderske pozicije u evropskim integracijama 2012. godine došla na začelje svih država kandidata.

"Zahvaljujući vladama u kojima je Starović bio ministar, Srbija je i zvanično najkorumpiranija i najkriminalizovanija zemlja regiona, plus smo najlošije ocenjeni na listi slobode medija", naveo je Stefanović u saopštenju.

Istakao je da je za Starovićev "anti-evropski napor" nagrađena njegova sestra koja je, kako navodi Stefanović, dobila gotovo 26 miliona dinara samo od pokrajinske vlade.

"Zato naprednjaci ne žele Evropu jer to znači zatvor za lopove, slobodne institucije i dostojanstven životni standard za naše građane a ne za privilegovane naprednjake. E tu će već da radi i Tužilaštvo za borbu protiv korupcije visokih funkcionera sa svojom policijom. Ima Starović da peva. U horu", poručio je Stefanović.

(Beta, 11.05.2026)

