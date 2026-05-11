Saša Obradović očekuje dramu protiv Cedevite

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da očekuje da će predstojeća druga utakmica četvrtfinalne serije plej-ofa ABA lige protiv Cedevita Olimpije biti čvršća i fizički zahtevnija u odnosu na prvi meč te serije, i da njegova ekipa mora da na pravi način odgovori na tu vrstu igre kako bi došla do pobede u tom duelu i plasmana u polufinale.

"Biće drugačija utakmica. Oni će kod kuće, uz veliku podršku svojih navijača, svakako biti drugačiji. Očekujem fizički jaku utakmicu, čak i više nego ovde, i moraćemo da odgovorimo", naveo je Obradović, a preneo sajt kluba. Crvena zvezda će u utorak od 19 časova, na gostujućem terenu u Ljubljani, igrati protiv Cedevita Olimpije, u drugoj utakmici četvrtfinalne serije plej-ofa regionalne ABA lige. Pobednik serije je ekipa koja zabeleži dva trijumfa, a crveno-beli su