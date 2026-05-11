RHMZ objavio upozorenje na pljuskove sa grmljavinom, moguća pojava grada

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije.

Posle podne i uveče uglavnom na severu Srbije, a u utorak, 12. maja, i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. U utorak će biti i vetrovito sa jakim udarima i olujnim severozapadnim vetrom. U hidrološkom upozorenju navodi se da će se na celom toku Dunava vodostaji narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.