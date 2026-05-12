Veliki pad prodaje novih automobila u Kini

U poređenju s aprilom prošle godine, ove godine pad je čak 21,5 posto.

Prodato je 1,38 miliona vozila. Od početka godine prodato je ukupno 18,5 posto vozila manje nego prošle godine. Kineski proizvođači spasonosno rešenje vide u izvozu, koji je porastao gotovo 112 posto. Za pad na kineskom tržištu tražiće se odgovori, a jedan od njih je sigurno i ukidanje subvencija za kupovinu električnih automobila. Kineska država više ne finansira prelaz na električna vozila.