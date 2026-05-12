Marta Kos: Praktični načini za pridruživanje Z. Balkana EU

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas posle sastanka ministara spoljnih poslova zemalja prijatelja Zapadnog Balkana i zapadnobalkanske šestorke u Bratislavi da je potrebno da te zemlje nađu praktičan način da se pridruže Uniji dok napredju na putu pridruživanja.

"Radićemo na tome da integrišemo kandidate u delove Jedinstvenog tržišta, našeg energetskog tržišta, digitalnih politika i naših transportnih mreža", napisala je Kos posle sastanka u Bratislavi kome je prisustvovala, a čiji domačin je bio ministar spoljnih poslova Slovačke Juraj Blanar.

Ona se zahvalila Blanaru na organizovanju sastanka i rekla da je Slovačka veliki saveznik u ostvarenju ovih praktičnih planova integracije.

(Beta, 12.05.2026)