Vremenska prognoza 13. maj 2026.

Ujutru vedro, a samo su na Kosovu i Metohiji mogući kiša i pljuskovi. Ujutru od 4 do 10 stepeni, najviša dnevna od 15 do 18. U Beogradu bez padavina ali sveže, do 17 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 13.05.2026. Sreda: Ujutru sveže i iznad većeg dela vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak i olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i