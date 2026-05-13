Kraj slučaja "mršave" Milke: Doneta presuda

Nemački regionalni sud u Bremenu doneo je danas presudu protiv konditorskog giganta Mondelez, pošto je utvrdio da je kompanija obmanula potrošače kada je smanjila gramažu popularne čokolade Milka uz nepromenjenu ambalažu.

U obrazloženju presude je navedeno da prepoznatljiv izgled ambalaže kod kupaca stvara očekivanje o određenoj količini proizvoda, dok mušterije mogu lako da previde sitno odštampane podatke o gramaži, koji su u rafovima prodavnica često zaklonjeni ivicom police. Analiza je pokazala da je nova tabla čokolade Milka unutar pakovanja postala tanja za svega jedan milimetar. Vizuelno, pakovanje je identično kao staro, što je sud okarakterisao kao svesno korišćenje efekta