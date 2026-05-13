Poznato kada Zvezda i Cedevita igraju majstoricu

Košarkaši Crvene zvezde ugostiće u petak u Beogradu ekipu Cedevite u meču "majstorice" četvrtfinalne serije ABA lige.

Na sajtu ABA lige stoji da će on biti odigran u Beogradu, u terminu od 19 časova. Kao poprište bitke za finale određena je dvorana "Aleksandar Nikolić". Crveno-beli nisu završili posao u Ljubljani, gde su poraženi rezultatom 92:86, čime je serija izjednačena pred odlučujući meč u srpskoj prestonici. Ko slavi u tom meču u polufinalu ABA plej-ofa će igrati sa šampionom Partizanom. U drugom polufinalu boriće se Dubai i Budućnost.