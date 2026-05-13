Srbija i Hrvatska u finalu Evrovizije

EPA Niška Lavina prve polufinalne večeri u Beču Srbija i Hrvatska idu u finale Izbora za Pesmu Evrovizije, koje se održava 16. maja u Beču.

Od bivših jugoslovenskih zemalja, niški rok bend Lavina sa pesmom „Kraj mene“ i zagrebački pop folk bend Lelek koji je otpevao „Andromedu“ izborili su se za šansu u finalu, dok Crna Gora to nije uspela. Publika u zemljama bivše Jugoslavije tako će imati domaće favorite za navijanje u subotu. Pored Srbije i Hrvatske, plasman u finale obezbedili su i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Litvanija i Poljska. Uz Crnu Goru, bez plasmana su ostali