Vremeplov: Ubijen Boško Perošević

NOVI SAD - Na današnji dan 2000. godine predsednika Izvršnog veća Vojvodine Boška Peroševića na Novosadskom sajmu ubio je umno poremećeni pripadnik sajamskog obezbeđenja.

Danas je sreda, 13. maj, 133. dan 2026. Do kraja godine ima 232 dana. 1607 - Kapetan Džon Smit stigao je s grupom vojnika u Virdžiniju. Mesto na kom su se nastanili nazvao je Džejmstaun. Bilo je to prvo stalno britansko naselje u Novom Svetu. 1619 - Pogubljen je holandski državnik Johan Oldenbarnevelt, otac moderne holandske države. Smaknuće je naredio njegov saborac u borbi protiv španskih okupatora princ Moris Nasau, pod optužbom za religioznu subverziju. Zajedno