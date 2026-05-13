Na današnji dan, 13. maj

Danas je sreda, 13. maj. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1607 - Kapetan Džon Smit stigao je s grupom vojnika u Virdžiniju. Mesto na kom su se nastanili nazvao je Džejmstaun. Bilo je to prvo stalno britansko naselje u Novom Svetu. 1619 - Pogubljen je holandski državnik Johan Oldenbarnevelt, otac moderne holandske države. Smaknuće je naredio njegov saborac u borbi protiv španskih okupatora princ Moris Nasau, pod optužbom za religioznu subverziju. Zajedno s Morisovim ocem Vilhelmom I "Ćutljivim" od Oranža, vladarom