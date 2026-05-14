Zastava 101 Mediteran Concept & Zastava Poly Concept

Detaljnu prezentaciju možete pogledati na njegovom Behance profilu: https://www.behance.net/gallery/249252699/ZASTAVA-101-Concept-Rebirth-of-a-Balkan-Legend Balkanski muscle car, Zastava 101 Mediteran U vremenu kada automobili postaju sve tiši, čistiji i digitalniji, retko se pojavi nešto što ide u suprotnom smeru.

Ne iz nostalgije. Ne iz inata. Već iz potrebe. Sve je počelo 2025. godine, jednim jednostavnim sketchom. Bez ambicije da postane projekat. Bez plana. Samo ideja. Taj prvi crtež je tada završio i na TikToku. Bez velike priče, bez očekivanja, samo kao zapis jedne misli u trenutku. Vremenom, linije su počele da se vraćaju. Oblici su se ponavljali. I ono što je delovalo kao skica, polako je počelo da dobija smisao. Danas, tu ideju vidimo sad kao formu. Koncept koji