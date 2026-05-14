Spaseno 18 zarobljenih rudara iz rudnika "Trepča jug"

NIN pre 4 sati  |  Tanjug
Rudari koji su zbog problema sa električnom energijom bili zarobljeni u rudniku "Stari trg", u blizini južnog dela Kosovske Mitrovice, napustili su rudnik, prenosi Ekonomija onlajn.

Zbog problema sa strujom u rudniku je od noćas u 01.30 časova bilo zarobljeno 18 rudara. Preduzeće "Trepča jug" saopštilo je ranije danas da su rudari ostali zarobljeni zbog prekida u snabdevanju električnom energijom usled kvara na dalekovodu. Rudari u rudniku "Stari trg" i ranije su više puta zbog nestanka struje ostajali zarobljeni u rudarskim oknima. Krajem januara je druga smena rudara u tom rudniku satima bila zarobljena pod zemljom zbog nestanka struje.
