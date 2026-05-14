Novi narod za starog predsednika

Sve više argumenata ide u prilog pretpostavci da Aleksandar Vučić nema nameru da siđe s vlasti bez obzira na izborno izraženu političku volju građana, ali i sve više pokazatelja govori da većina želi promene

S kojim osećanjem bi nezadovoljni građani Srbije trebalo da posmatraju scene radosti Mađara zbog konačnog kraja korumpirane vlasti Viktora Orbana: s nadom da bi se i zarobljena srpska država mogla osloboditi na isti način – mirno, na izborima, pa još i uskoro? Ili sa zebnjom zbog opaski Aleksandra Vučića o „greškama“ koje je počinio njegov „brat“, zaštitnik i saradnik, Viktor gubitnik? Sve je više argumenata koji idu u prilog ne baš novoj pretpostavci da Aleksandar