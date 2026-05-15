Tramp najavio eskalaciju?; "Moraćemo da uradimo malo čišćenja" VIDEO

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da je odbacio najnoviji predlog Irana i da je već prva rečenica za njega bila "neprihvatljiva". Dodao je da je "možda potrebno obaviti dodatne radove" po pitanju Irana.

"Pogledao sam ga. Ako mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno ga bacim", rekao je Tramp i dodao da je prva rečenica bila "neprihvatljiva", rekao je Tramp obraćajući se novinarima na letu aviona ErFors 1 na povratku iz Kine. "To je neprihvatljiva rečenica, zato što su se složili da odustanu od nukelarnog programa, a ako imaju nuklearni materijal u bilo kom obliku, ostatak neću ni da čitam", rekao je Tramp, dodajući da je nezadovoljan "stepenom garancija" od Irana,