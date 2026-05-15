Srpski kokus u Kongresu SAD jači za dva nova člana

Pridruživanje novih članova jača poziciju i interese Srbije u američkom Kongresu U poslednjih šest meseci Srpskom kokusu pridružili su se još Pet Harigen i Viktorija Sparc, čime raste uticaj kokusa Ambasador Republike Srbije u SAD Dragan Šutanovac sastao se sa članovima Predstavničkog doma Anom Paulinom Lunom sa Floride i Robertom Aderholtom iz Alabame, sa kojima je razgovarao o odnosima Srbije i SAD, aktuelnim međunarodnim temama i mogućnostima za dalje jačanje